Hunter x Hunter: quando torna il manga? Le ipotesi sul ritorno di Togashi

Le pause di Hunter x Hunter sono un elemento ben noto dell'editoria dei manga. In Giappone la storia editoriale di Yoshihiro Togashi è ben nota a tutti, con tanti problemi di produzione fin dal suo primo lavoro Yu degli Spettri, che fu fermato per i continui acciacchi fisici e mentali dell'autore. E lo stesso vale per Hunter x Hunter.

Specie negli ultimi anni, il mangaka ha preparato cicli di dieci capitoli da proporre a Weekly Shonen Jump, che li pubblicava circa una volta l'anno. Non ha fatto eccezione il recente ciclo di capitoli, sempre dieci e tutti pubblicati sulla rivista tra ottobre e dicembre. Il capitolo 401 di Hunter x Hunter non si sa ancora quando uscirà, ma tutto è in dubbio a causa delle ultime dichiarazioni dell'autore, che sembra pensare a un tipo di pubblicazione molto differente rispetto a quello passato.

Allora proviamo a fare qualche ipotesi sul ritorno del manga di Hunter x Hunter dopo queste dichiarazioni. Grazie alle parole degli assistenti, sappiamo che Togashi ha già scritto i capitoli fino al 430, ma soltanto fino al 403 sono stati abbozzati e quindi sono pronti per diventare manoscritti. Lo stato di salute di Togashi gli impedisce di essere sempre attivo, tuttavia la volontà di proporre un altro genere di pubblicazione e di cambiare metodologie di lavoro, aumentando il carico agli assistenti più pronti, può portare a un ritorno del manga a breve.

Infatti, non sarebbe strano ritrovarsi con tre o quattro capitoli di Hunter x Hunter in uscita nel 2023. Ciò naturalmente non implica che il manga procederà più speditamente, anzi, per ora l'account Twitter di Togashi è completamente inattivo, a differenza di quanto accaduto tra metà e fine 2022. In attesa che Shueisha dica di più riguardo il nuovo genere di pubblicazione, e considerato che ci sono già tre capitoli pronti per essere trasformati, i lettori potrebbero godere a breve di qualche avanzamento nella trama. Ad oggi, è possibile che Hunter x Hunter torni a metà 2023 con almeno un capitolo. Non resta però che attendere una forma di ufficialità da parte dell'autore e della casa editrice, e soltanto allora ne sapremo davvero di più.