Hunter x Hunter: quando tornerà il manga di Togashi su Weekly Shonen Jump?

Weekly Shonen Jump ha perso da poco due serie d'alto profilo e che hanno fatto la storia degli ultimi anni della rivista: Food Wars - Shokugeki no Souma e Hinomaru Zumo. Le due conclusioni hanno lasciato un vuoto sulla rivista, che potrebbe essere sì preso da autori esordienti, ma anche dal manga di Yoshihiro Togashi, Hunter x Hunter.

Mentre i fan si divertono a mettere in scena cosplay dei personaggi di Hunter x Hunter, gli appassionati del manga non abituati alle frequenti pause di Togashi saranno ormai alla disperazione. Infatti, la serie manca dalla rivista Weekly Shonen Jump da circa 9 mesi. Non è di certo la pausa più lunga fatta dal mangaka, considerato che ci sono stati quasi due anni di pausa tra il 2014 e il 2016, ma stiamo parlando comunque di tantissime settimane d'assenza.

Tuttavia, il mangaka durante gli scorsi anni è tornato a un ritmo quasi regolare, pubblicando anche 20 capitoli nel corso del 2018, tornando quindi ogni circa 6-9 mesi. Ecco perché Hunter x Hunter potrebbe tornare a breve, considerato che la rivista ha bisogno ora più che mai di serie solide e con una storia dietro e dal fatto che la redazione ha già annunciato mesi fa il ritorno di un autore molto gradito durante l'autunno.

Un eventuale ritorno sarà sicuramente annunciato dall'arrivo di un nuovo volume, solitamente messo in vendita coincidentemente al ritorno di Hunter x Hunter su rivista. Non resta quindi che attendere una rivelazione di questo genere. La serie ha visto la sua ultima pubblicazione di 10 capitoli tra il #42 e il #52 di WSJ nel 2018, ovvero tra i mesi di settembre e novembre dello scorso anno. Essendo arrivati al capitolo 390, il prossimo giro di serializzazione dovrebbe addirittura mostrare il capitolo 400, un traguardo di tutto rispetto.