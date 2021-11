Hunter x Hunter, la rabbia e la follia di Gon nella figure di RD Studio

Quale sarà il destino della serializzazione di Hunter x Hunter è ancora incerto e ormai da anni il manga originale di Yoshihiro Togashi è lontano dalla pubblicazione su Weekly Shonen Jump. Nonostante questa lunga pausa a tempo indeterminato, i lettori continuano a supportare il franchise anche grazie al merchandising.

La scorsa estate Hunter x Hunter ha tagliato il nuovo traguardo, ovvero quello dei 1000 giorni senza l'uscita di alcun capitolo su WSJ. Quello di Togashi, infatti, è un manga martoriato dalle pause e il cui limite più grande è proprio la frammentarietà della narrazione che contribuisce involontariamente a complicare una storia già ricca di sottotrame.

Eppure, nonostante tutto, la serie continua a godere di un merchandising come pochi e con nuovi oggetti a tema che escono saltuariamente. L'ultimo di essi, a tal proposito, è di RD Studio che ha dedicato alla saga un modellino in scala riservato proprio al protagonista dell'opera, Gon, nel suo momento più buio durante la Saga delle Formichimere. Il protagonista, infatti, è ritratto in preda alla rabbia a causa dell'odio nei confronti di Pitou, rappresentata nella figure decapitata ai suoi piedi. La statuetta è già disponibile al preordine in due varianti, una in scala 1:4 e l'altra in 1:6, proposti rispettivamente al costo di 675 e 460 euro.

E voi, invece, cosa ne pensate della proposta di RD Studio la cui consegna tarderà fino al terzo quadrimestre del 2022? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.