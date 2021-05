Hunter x Hunter: la rabbia di Gon e la sua folle decisione in una figure da capogiro

Nonostante il papà di Hunter x Hunter se la stia prendendo comoda con la serializzazione del manga, complice tuttavia una lunga serie di dolori alla schiena che da anni lo tormentano, il suo gioiellino gode di una popolarità enorme a riprova dei numerosi oggetti a tema che escono saltuariamente.

Allo stato attuale delle cose, Hunter x Hunter è ancora lontano dal finale e lo stesso Yoshihiro Togashi non esclude la possibilità di affidare i disegni a qualcun altro qualora capisse di non poter andare avanti più di così senza causare ulteriori danni alla schiena. Ciononostante, il manga è attualmente fermo da oltre 2 anni e appena qualche mese fa ha superato il suo precedente record di pause con oltre 100 capitoli lontano dalle pagine di Weekly Shonen Jump.

Eppure, ancora oggi, Hunter x Hunter è uno dei fumetti nipponici più venduti al mondo e con poche difficoltà riesce a sorpassare il milione di copie vendute per ciascun tankobon. A tal proposito, in onore alla popolarità di questo gioiellino, RD Studio ha realizzato un nuovo modellino in scala a tema e dedicato a Gon Freecss. La compagnia non ha ancora rilasciato informazioni precise sul prezzo e sulla data di uscita, presumibilmente nell'ultimo quadrimestre di quest'anno, ma ha lasciato alcuni render della figure, li stessi allegati in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta di Gon prossimo a lasciarsi andare ad un patto diabolico per fare a pezzi Neferpitou? Diteci cosa ne pensate con un commento qua sotto.