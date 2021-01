Hunter x Hunter raggiunge il numero record di 100 pause consecutive

È da novembre 2018 che non si vede Hunter x Hunter. Il manga di Yoshihiro Togashi è scomparso da tempo e di lui non si hanno più notizie. Ormai i fan non possono fare altro che attendere e sperare che questa lunghissima pausa, la più lunga nella storia di Hunter x Hunter, si concluda in fretta, magari proprio in questo 2021.

Non a caso ci sono parecchi fan che addirittura esprimono il desiderio di far tornare Hunter x Hunter nel corso di quest'anno, ma per ora non sono giunte nuove informazioni da Shueisha. Piuttosto, è stato confermato che Hunter x Hunter non apparirà nel prossimo numero programmato per lunedì 18 gennaio 2021.

Perché questo è un numero particolare? Il motivo è da ricercarsi da quante uscite della rivista il manga di Togashi ha saltato. Infatti non apparendo nel prossimo magazine, Hunter x Hunter raggiungerà la cifra record di 100 numeri di pausa consecutivi. Insomma, il conteggio sembra solo aumentare senza fermarsi e tra qualche settimana l'opera con Gon protagonista raggiungerà un altro brutto record.

Tra l'altro a breve Hunter x Hunter compirà ben 23 candeline, essendo cominciato nel lontano marzo 1998. Chissà se il mangaka ha programmato il ritorno per questa data.