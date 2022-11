Hunter x Hunter raggiunge Shibuya: un gigantesco poster appare in stazione

Hunter x Hunter ha ripreso la serializzazione ormai da qualche settimana e, anche se non è chiaro per quanto tempo il sensei intende proseguire il manga, i lettori sono entusiasti per i recenti sviluppi di trama. La campagna promozionale dell'opera, inoltre, si sta arricchendo di tantissime novità.

In attesa del capitolo 394 di Hunter x Hunter, nel frattempo sul web si stanno moltiplicando le discussioni in merito ad un'eventuale possibilità che Togashi possa lasciare in futuro le redini del suo manga agli assistenti. Anche se questa resta attualmente un'ipotesi assai remota, è pur vero che se l'autore avesse voluto optare per questa opportunità ci avrebbe quantomeno pensato negli ultimi 4 anni.

Nel frattempo, però, la serie ha ripreso la sua corsa su Weekly Shonen Jump e Shueisha sta accentrando le risorse per trarre il massimo da questo ritorno. Al fianco della serializzazione, infatti, l'editore ha avviato una mostra dedicata a Yoshihiro Togashi che durerà ancora per un po' di tempo, un evento che il dipartimento editoriale ha sponsorizzato con un gigantesco cartellone pubblicitario nella stazione di Shibuya con sketch inediti del sensei, lo stesso rintracciabile in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa iniziativa pubblicitaria? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.