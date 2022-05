Hunter x Hunter: le reazioni della doppiatrice di Gon e Killua alle novità sul manga

Dopo anni di silenzio e di assenza dalla rivista Weekly Shonen Jump, Yoshihiro Togashi, l'autore dietro Hunter x Hunter, è tornato attivo sui social per sganciare una bomba clamorosa: il maestro ha ripreso a lavorare al manga e ha preparato al suo seguito 4 manoscritti.

Il ritorno di Togashi ha completamente inondato twitter di migliaia di commenti da parte dei fan che hanno cominciato ad indagare circa la veridicità delle sue ultime affermazioni. Yusuke Murata, il creatore di One Punch Man, è stato colui che ha confermato l'account del papà di Hunter x Hunter, suggerendo di fatto la possibilità di un imminente ritorno del manga.

Anche le voci di Gon e Killua nella serie animata, Megumi Han e Mariya Ise, sono rimaste incredule all'annuncio condividendo sui propri canali social due immagini con i loro beniamini mentre piangono. Ovviamente, questo non implica in alcun modo il ritorno della serie animata, nonostante l'approdo dei nuovi capitoli possano lasciar presagire qualche progetto inerente al franchise. Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per tutte le conferme del caso nella speranza che Hunter x Hunter possa tornare il prima possibile, dopo quasi 3 anni di attesa, con un nuovo capitolo.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo omaggio delle doppiatrici di Gon e Killua all'annuncio di Togashi? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.