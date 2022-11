Hunter x Hunter, il riassunto della saga dell'Elezione del Nuovo Presidente

Dopo il riassunto della saga delle Formichimere di Hunter x Hunter passiamo oggi al riassunto della saga dell'Elezione del Nuovo Presidente, che va dal capitolo 319 al 339 del manga di Togashi. Ci eravamo lasciati con la morte di Meruem a causa di un veleno rilasciato dalla bomba attivata da Netero, Presidente dell'Associazione Hunter.

Nell'attivare la bomba, però, Netero si è dovuto sacrificare, lasciando vacante il posto di Presidente dell'Associazione Hunter. Vengono così indette delle elezioni totalmente gestite dallo Zodiaco, gruppo di 12 abilissimi hunter di cui fa parte anche Gin. Tra di loro però emergono subito delle divergenze sulle modalità di elezione del presidente.

Nel frattempo, Killua torna a casa da sua sorella Alluka per tentare di salvare Gon, che aveva perso un braccio nella battaglia con Neferpito. La ragazza ha l'incredibile potere di esaudire i desideri in cambio di alcune condizioni, cosa che ha spaventato da sempre l'intera famiglia Zoldyck. Venuto a sapere della volontà del fratello, Illumi chiede aiuto a Hisoka, temendo che la richiesta di Alluka per guarire Gon possa essere la vita dei membri della famiglia Zoldyck.

Killua, Gon e Alluka vengono costantemente scortati dal resto della famiglia Zoldyck ma Hisoka, in una sorta di attacco a sorpresa, riesce a uccidere il maggiordomo Gotoh. Nonostante ciò, alla fine Alluka salva la vita a Gon. Contemporaneamente, Leorio ha un dibattito con Gin per cui gli sferra un violento pugno, e ciò lo mette in lizza per la presidenza dell'Associazione Hunter.

Un altro candidato al ruolo di Presidente, Teradein, emette poi un ordine di cattura per Illumi ed Hisoka, che però riesce a ucciderlo. Dopo varie strategie politiche, Alle ultime fasi delle elezioni arrivano Leorio e Pariston Hill, già vicepresidente dell'Associazione Hunter. Venuto a sapere della guarigione di Gon, Leorio decide però di ritirarsi lasciando la carica di presidente a Pariston, che tra lo stupore generale la cede a sua volta a Cheadle.

Successivamente all'elezione, Gon e Gin hanno un incontro, che porta il protagonista di Hunter x Hunter ad andare da Kaito, rinato come formichimera bambina. Intanto, Killua decide di mettersi in viaggio con la sorella Alluka al fine di proteggerla da Illumi, che brama il suo potere.

Così si conclude la saga dell'Elezione del Nuovo Presidente di Hunter x Hunter, che è anche l'ultima messa in onda dall'anime della serie. Il nostro riassunto delle saghe di Hunter x Hunter si ferma qui in attesa dei nuovi capitolo scritti dal maestro Yoshihiro Togashi. Ricordiamo che la data d'uscita di Hunter x Hunter 396 è fissata per domenica 27 novembre.