Hunter x Hunter, il riassunto della saga di Greed Island

Dopo aver riassunto la saga di York Shin City di Hunter x Hunter, la scorsa settimana, passiamo oggi alla saga di Greed Island. Essa è composta dai capitoli che vanno dal 120 al 185 del manga di Yoshihiro Togashi, e vede i protagonisti cimentarsi in nuove sfide.

Con il capitolo 391 di Hunter x Hunter già disponibile su MangaPlus, il ritorno di Yoshihiro Togashi alla scrittura dell'opera è ufficiale. Noi non possiamo che essere felici che il maestro abbia superato (almeno in parte) i suoi problemi fisici e sia tornato a disegnare le tavole di Hunter x Hunter.

Proseguiamo quindi con il riassunto della saga di Greed Island. Alla fine della, ci eravamo lasciati con Hisoka nel deserto assieme a Quoll, mentre in città Kurapika ha fatto sì che Pakunoda si uccidesse dopo aver rivelato i ricordi degli ultimi eventi ai compagni della

Arriviamo quindi all'asta di Southernpiece, dove Gon e Killua riescono ad entrare tra i 21 che prenderanno parte al videogioco Greed Island. Lì, dopo aver scoperto che è ambientato in un luogo realmente esistente, fanno la conoscenza di Biscuit Krueger, che continuerà l'allenamento con i due giovani hunter.

Nel frattempo, tre misteriosi giocatori di Greed Island, che si fanno chiamare Boomer, cominciano a rubare le carte (obiettivo del gioco è collezionarne 100) agli altri player. Nella vita reale, la Brigata Fantasma giunge a Greed Island, ma viene respinta da Razer, uno dei creatori del videogame.



Gon, Killua e Biscuit, assieme agli altri giocatori, cercano di raccogliere tutte le carte prima di Boomer. Finiranno così per dover sfidare Razer in diverse competizioni, e assieme a Hisoka e altri hunter riusciranno a sconfiggere Razer e i suoi in una partita di dodgeball, guadagnando così una carta e informazioni su Jin, altro creatore del gioco.



Mentre Gon e la sua squadra si apprestano ad affrontare i Boomer a dodgeball, la Brigata Fantasma recluta Kalluto, fratello minore di Killua, che porta i criminali e Hisoka dall'esorcista Abengane, che dovrà liberare Quoll dalla maledizione di Kurapika.



Dopo essersi allenati, Gon, Killua e Biscuit sconfiggono a dodgeball i Boomer e il loro capo, Gensuru, diventando così i primi a completare Greed Island. Biscuit si separa così dai ragazzi, che si mettono invece sulle tracce di Jin. Ai due viene fatta scegliere una carta da usare nel mondo reale e la loro scelta ricade su "Accompagnamento", che però fa sì che Gon e Killua incontrino Kaito, hunter che aveva parlato a Gon di suo padre, anziché Jin.



Così si conclude la saga di Greed Island, appuntamento a martedì prossimo per il riassunto della saga delle Formichimere.