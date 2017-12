Hunter x Hunter riceverà una mostra in Giappone a fine Dicembre!

Sono passati alcuni mesi da quando Hunter x Hunter ha pubblicato un nuovo capitolo, ma la pausa del manga sta per terminare. All'inizio del prossimo anno,riprenderà infatti a lavorare sull'amato titolo Shonen, e sembra che il suo ritorno sarà accompagnato da una grande festa in Giappone.

Ieri, l'ultimo numero di V-Jump è uscito in anticipo in occasione del Jump Festa di questo fine settimana. La rivista si è rivelata piena di moltissimi aggiornamenti su serie come Dragon Ball, ma Hunter x Hunter è riuscito a intrufolarsi tra le sue pagine con un grande annuncio.

La rivista ha confermato che la serie avrà una sua mostra speciale in Giappone alla fine di questo mese presso il Shingo Mogami Manga Museum. L'evento si svolgerà tra il 22 e il 25 Dicembre dalle 9:00 alle 18:00 ora locale e l'ingresso alla mostra sarà gratuito.

La mostra arriverà poco prima che Hunter x Hunter sia pronto a fare il suo ritorno su Weekly Shonen Jump. Shueisha ha confermato che la serie sarebbe tornata a gennaio 2018. Hunter x Hunter è andato nuovamente in pausa alla fine di Agosto ma il fatto che Togashi sia già pronto a tornare fa ben sperare i fan.

La serie shonen Hunter x Hunter segue le avventure di un giovane ragazzo di nome Gon Freecs che sogna di diventare un cacciatore come il padre che non ha mai conosciuto. Determinato a superare l'esame per entrare a far parte degli Hunters, Gon conoscerà nuove persone, tra cui suoi futuri compagni di avventure, con i quali affronterà più di una sfida e più di un pericolo.