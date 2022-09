Hunter x Hunter, ripercorriamo la saga dell'esame hunter con un riassunto

Uno dei più grandi successi nel mondo dei battle shonen è senza dubbio Hunter x Hunter. L'opera di Yoshihiro Togashi ha fatto il suo esordio nel 1998 tra le pagine della rivista Weekly Shonen Jump, e in brevissimo tempo è diventata una delle pubblicazioni più popolari. Tra non molto debutterà il nuovo volume 37 di Hunter x Hunter.

La pubblicazione dell'opera non è infatti ancora finita. Dopo una pausa per motivi di salute, l'autore Yoshihiro Togashi ha deciso di proseguire la storia di Gon, per portarla finalmente a un epilogo. In attesa dei nuovi volumi, abbiamo quindi pensato di fare un riassunto delle saghe di Hunter x Hunter, a partire dalla saga dell'esame hunter.

La saga dell'esame hunter è la prima della serie, e presenta al pubblico i personaggi principali della storia. Quest'arco narrativo compre i capitoli da 1 a 38 del manga, e inizia con il giovane protagonista Gon Freecss impegnato a pescare. Egli ha infatti scommesso con sua zia Mito che, se avesse catturato il maestro della palude, avrebbe potuto prendere parte all'esame per diventare hunter.

Gon vuole assolutamente diventare un hunter da quando, tre anni prima, ha scoperto che suo padre Gin è ancora vivo ed è uno dei migliori hunter al mondo. Preso il maestro della palude, Gon si reca alla nave per affrontare l'esame, e lì fa la conoscenza di Leorio e Kurapika, altri due aspiranti hunter.

Le prime prove vengono passate con successo dai tre, fino ad arrivare alla prova del velocissimo esaminatore Satotsu. Durante la sua prova, Gon farà anche la conoscenza di Killua e Hisoka. Quest'ultimo, annoiato dalla prova nella palude, deciderà di schierarsi contro gli aspiranti hunter per dare una mano ai giudici.

Hisoka riesce a sterminare la maggior parte degli aspiranti, lasciando però in vita Gon, Leorio, Killua e Kurapika. I tre arrivano quindi alla successiva prova, che si rivela focalizzarsi principalmente sulla cucina: l'esaminatore Buhara prima e Menchi poi non vengono però soddisfatti dai partecipanti, che dovranno affrontare una prova sostitutiva per passare.

Superata la prova sostitutiva con facilità, Gon, Leorio, Kurapika e Killua arrivano alla prova della torre, in cui dovranno arrivare alla base della Torre Trabocchetto entro 72 ore partendo dalla sua sommità. I quattro, in compagnia di Tompa, dovranno affrontare un vero e proprio labirinto contornato dalle battaglie con i detenuti. Proprio allo scadere del limite temporale, i 5 aspiranti hunter riescono a raggiungere la base della torre, superando così la prova.

La prova successiva consiste nel conquistare 6 punti in una settimana in una sorta di gioco a rubare la targhetta di un aspirante hunter designato. Al povero Gon tocca prendere la targhetta di Hisoka. Il giovane Freecss riesce per primo nel suo intento per poi aiutare Leorio e Kurapika nella loro caccia. I ragazzi passano quindi con successo alla fase finale dell'esame: un torneo di combattimento in cui basta una vittoria per la promozione, e per vincere è necessario però portare l'avversario ad ammettere la sconfitta.

Gon, Leorio e Kurapika supereranno l'esame finale, mentre l'unico bocciato sarà Killua, che ha ucciso un esaminando. Killua durante la battaglia ha incontrato suo fratello Illumi, che lo convince a ritirarsi dal combattimento e tornare alla residenza della sua famiglia per diventare un assassino.

Si chiude così la saga dell'esame hunter, la prima di Hunter x Hunter, un manga martoriato dalle pause dell'autore che però qualsiasi amante dei battle shonen dovrebbe leggere.