Hunter x Hunter ritorna sotto i riflettori con un fantastico cosplay di Quoll Lucifer

Yoshihiro Togashi ha messo su una serie particolarmente apprezzata che, nonostante anni di pubblicazione alternata tra capitoli e pause, continua a rimanere sulla cresta dell'onda e a convincere i tanti fan, sia giapponesi che del resto del mondo. Hunter x Hunter ha tanti personaggi fondamentali e oggi arriva il cosplay di uno di questi.

Quoll Lucifer, o Chrollo o Kuroro a seconda delle varie traslitterazioni che circolano in rete, è un personaggio che è sempre stato nei pensieri di uno dei quattro protagonisti dell'opera, Kurapika. La testa della Brigata Fantasma torna in vita con un nuovo cosplay a lui dedicato, messo in scena dal fan pktn_qw.

Su Twitter infatti è diventato virale questa versione del personaggio di Hunter x Hunter che potete vedere nell'immagine in calce. Seduto, con uno sguardo che fa presagire al pericolo, capelli abbassati e il tatuaggio sulla fronte, Quoll Lucifer si prepara ad affrontare qualunque nemico abbia davanti grazie anche al suo nen della specializzazione.

Dopo una parentesi in cui era stato fuori gioco a causa degli esiti dell'arco narrativo di York Shin City, Quoll Lucifer è tornato a calcare le pagine di Hunter x Hunter, specie negli ultimi volumi. Cosa ne pensate di questo nuovo cosplay a lui dedicato?