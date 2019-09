Hunter x Hunter ritorna! Svelata la data di uscita ormai prossima (AGGIORNATA) - Aggiornata

I fan attendevano con ansia questa notizia. Il manga Hunter x Hunter, scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi, ha abituato ormai i suoi lettori a gruppi di dieci capitoli pubblicati con intervalli spesso lunghi anche un anno come nel caso del capitolo 391 che si fa attendere da ormai troppi mesi. Ma, come previsto, Hunter x Hunter tornerà a breve.

L'annuncio è arrivato oggi da Shueisha e Weekly Shonen Jump che hanno utilizzato il teaser dello scorso anno per annunciare che Hunter x Hunter tornerà su rivista nel #43. Ciò vuol dire che vedremo ufficialmente Hunter x Hunter il 22 settembre, tra poco più di due settimane. La notizia ha già portato al visibilio i fan, dato che la serie era assente dal #52 del novembre del 2018.

Insieme all'arrivo dei nuovi capitoli, che anche stavolta saranno probabilmente una decina, la Shueisha ha rivelato che il volume 37 della serie sarà pubblicato il 4 ottobre 2019, ovvero tra un mese. Questo conterrà i capitoli dal 381 al 390 pubblicati sulla fine dello scorso anno. Anche voi siete curiosi di sapere cosa ha in serbo Yoshihiro Togashi per questa nuova serie di capitoli e, in particolare, per il capitolo numero 400?

Hunter x Hunter è un manga di Yoshihiro Togashi, tornato nel 1998 su Weekly Shonen Jump dopo aver pubblicato sulla stessa rivista Yu degli Spettri e Level E. Intervallato da lunghe pause, Hunter x Hunter è un manga di successo della Shueisha e capace di vendere oltre un milione di copie a volume nonostante tanti anni passati dalla prima uscita.



AGGIORNAMENTO: sembra che il link di shonen jump diramato alla fonte sia quello utilizzato per lo scorso annuncio, ma alcuni aggiornamenti avevano fatto pensare al ritorno della serie per questo mese. Pertanto, informiamo purtroppo che la data di ritorno di Hunter x Hunter è ancora sconosciuta.