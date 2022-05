Hunter x Hunter: il ritorno del manga colpisce anche la nota catena KFC

Dopo più di tre anni sembra ormai confermato il prossimo ritorno di Hunter x Hunter. I post di Yoshihiro Togashi con continui aggiornamenti sul numero degli storyboard dei nuovi capitoli stanno canalizzando l’interesse di milioni di appassionati, e tra i vari commenti è intervenuta anche la famosa catena di fast food KFC.

Togashi è stato protagonista di un’incredibile scalata su Twitter, infatti il maestro prima di queste condivisioni non era molto attivo sui social, e in pochissimo tempo è riuscito a diventare il mangaka più seguito sulla piattaforma. Nonostante l’entusiasmo scaturito dai post e dall’intervento di altri importanti autori del settore, per ora è difficile stabilire quanto vedremo l’effettivo ritorno della storia di Gon sulle pagine di Weekly Shonen Jump.

Questa incertezza non ha però dissuaso la pagina ufficiale di Kentucky Fried Chicken dal condividere il simpatico disegno che potete vedere in calce alla notizia, dove Killua è stato rappresentato con dei baffi e degli occhiali che ricordano quelli del Colonnello Sanders, icona dell’azienda statunitense. Un intervento totalmente inaspettato e simpatico, che ha ricevuto moltissimi mi piace dai fan. E voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per concludere ricordiamo che Togashi sembrerebbe essere arrivato già al settimo capitolo, e vi lasciamo alla reazione della doppiatrice di Killua sul ritorno della serie.