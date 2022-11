Hunter x Hunter: ritorno da record per il manga, ecco i dati del volume 37

Quando a maggio 2022 Yoshihiro Togashi è tornato sui social con aggiornamenti costanti riguardo i nuovi capitoli di Hunter x Hunter i fan che attendevano da anni il ritorno del manga sono stati colti di sorpresa. Nonostante i dubbi, l'avventura di Gon è tornata, e con incredibili risultati raggiunti con la distribuzione del nuovo volume.

In concomitanza con la pubblicazione dei nuovi capitoli a cadenza settimanale sulla piattaforma ufficiale di Shueisha, MangaPlus, in Giappone è uscito anche il volume 37. La campagna pubblicitaria avviata per promuovere il ritorno di uno degli shonen più apprezzati della storia del medium sembra aver funzionato, in quanto dal 4 novembre al 6 novembre 2022 sono state vendute ben 533,689 copie del nuovo tankobon.

Mezzo milione di volumi venduti in appena tre giorni è un risultato incredibile anche per opere più seguite di Hunter x Hunter, e mostra quanto la community attendeva il ritorno del maestro Togashi. Cosa ne pensate di questo straordinario ritorno della serie? State seguendo i nuovi capitoli? Ditecelo nello spazio riservato ai commenti.

Per concludere ricordiamo che sono emersi in rete gli spoiler e le immagini del capitolo 394 di Hunter x Hunter, e vi lasciamo all’evoluzione dell’aspetto di Hisoka nel tempo.