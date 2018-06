Hunter x Hunter sarà in mostra in Giappone in occasione dei 50 anni di Weekly Shonen Jump

Shueisha sta festeggiando i 50 anni della rivista Weekly Shonen Jump nei modi più disparati. Tra i vari eventi, la casa editrice ha messo in mostra molte serie pubblicate sulla rivista in un'esibizione divisa in tre fasi. Ora, la terza parte di questa vetrina comincerà a luglio, e tra i protagonisti ci sarà Hunter x Hunter con disegni inediti.

A partire dal 17 luglio, in Giappone, e fino al 30 settembre, Shueisha terrà la terza fase della grande mostra che celebrerà le serie che più di tutte hanno lasciato il segno nella rivista o hanno avuto importanti run durante gli anni 2000 e, come logico, Hunter x Hunter sarà tra i protagonisti assoluti dell'evento. Per l'occasione, Weekly Shonen Jump ha tirato fuori dal cassetto disegni mai visti prima, realizzati dallo stesso Togashi. Potete trovare un'immagine della mostra in calce alla notizia.

Tra le serie che faranno parte di questa terza vetrina figurano, neanche a dirlo, Bleach, Naruto, Haikyu!!, Gintama, Eyeshield 21, Il Principe del Tennis, Assassination Classroom, Hikaru no Go, D. Grey Man, Death Note e molte altre. ONE PIECE non è tra queste, poiché il manga ha festeggiato i 20 anni di pubblicazione proprio l'anno scorso.

Questa è, come detto in apertura, la terza parte di una grande mostra che si tiene presso la Tokyo Mori Arts Center Gallery del Roppongi Hills Complex. La prima parte era intitolata "Sokan 50 Shunen Kinen Shukan Shonen Jump-ten Vol. 1 Sokan - 1980 Nendai, Densetsu no Hajimari", che si traduce approssimativamente in "Mostra del 50° anniversario del primo numero di Weekly Shonen Jump Vol. 1: Primo numero - 1980, l'inizio della leggenda". Questa prima parte ha coperto la storia della rivista dal suo primo numero fino alle serie popolari degli anni '80 come Dr. Slump, Hokuto no Ken e Mazinga Z.

La seconda parte è iniziata invece a marzo ed è stata intitolata "Sokan 50 Shunen Kinen Shukan Shonen Jump-ten Vol. 2 1990 Nendai, Hakko Busu 653-Man-bu no Shogeki", cioè "Mostra del 50° anniversario della del primo numero di Weekly Shonen Jump settimanale Vol. 2: 1990, l'impatto di 6,53 milioni di copie in stampa". Questa seconda fase è tutt'ora in corso e durerà fino al 19 giugno, e celebra le proprietà degli anni 90 come Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho e Slam Dunk.

Insomma, da luglio, per chiunque volesse, Hunter x Hunter sarà in mostra in Giappone insieme agli altri importanti titoli di Weekly Shonen Jump degli ultimi 15 anni.