Hunter x Hunter, questa scena di Neferpitou prende vita in un cosplay

Hunter x Hunter del leggendario Yoshihiro Togashi è un capolavoro moderno, capace ancora oggi di attirare fan di tutto il mondo: la trama affascinante e complessa esplora temi profondi come l'amicizia, la vendetta e la moralità, mentre i personaggi ben sviluppati subiscono evoluzioni significative, arricchendo la storia con realismo psicologico.

Alla conclusione della saga di Greed Island, una potente minaccia cominciò a delinearsi in una regione distante. Le formichimere iniziarono a estendere la loro influenza nel mondo e la loro Regina generò tre creature straordinariamente potenti per affiancare il loro re, Meruem, il miglior villain di Hunter x Hunter ma anche del restante panorama shonen. La prima a fare la sua comparsa fu Neferpitou, la stessa che successivamente causò la morte di Kaito in una delle scene più toccanti sia dell'anime che del manga. Osserviamo questo momento nella rivisitazione della cosplayer marizaascheid.

In questo cosplay di Neferpitou da Hunter x Hunter, la felina è ritratta nell'indimenticabile scena dell'anime, nella quale ha sfoggiato per la prima volta l'immenso potenziale che possiede. Soprannominata semplicemente Pitou, emerge come una formichimera unica nel suo genere, possedendo le sembianze di un gatto umanoide.

Nonostante la sua personalità giocosa, Pitou nasconde una forza terrificante e un sadismo estremo, dimostrato soprattutto quando uccide Kaito. Tuttavia, essendosi entusiasmata nello scontro con quest'ultimo, decide di tenere il suo corpo invece che darlo in pasto alla Regina e successivamente farlo rinascere sotto forma di manichino, sfruttato per gli allenamenti delle formichimere. Queste 10 morti in Hunter x Hunter hanno segnato notevolmente la trama della serie.