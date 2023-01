Hunter x Hunter: la scena del momento più oscuro di Quoll diventa un anime con un fan

Yoshihiro Togashi è tornato con Hunter x Hunter, il suo manga più importante e ormai in corso da anni anche a causa di una pubblicazione molto ballerina. Negli ultimi mesi, il mangaka è riuscito a portare su Weekly Shonen Jump un'altra decina di capitoli, facendo proseguire la storia della successione dei principi di Kakin.

L'epicentro è stata la lotta tra le famiglie mafiose di Kakin, che ha coinvolto suo malgrado anche la Brigata Fantasma. Ma proprio in questi capitoli di Hunter x Hunter, c'è stato un frangente dedicato a tutt'altro. Proprio durante la ricerca del covo della famiglia Heil-Ly, i ricordi di Nobunaga hanno scatenato il flashback sulla nascita di questo gruppo di criminali. Ovviamente, il centro è stato il passato di Quoll Lucifer, vero protagonista di questo salto nel passato.

Il giovane è sempre stato un genio, e purtroppo suo malgrado è stato obbligato ad avere a che fare con una triste realtà che ha coinvolto la sua amica Sarasa. La ragazzina è stata rapita da un branco di criminali che l'hanno torturata, filmata, uccisa e smembrata, lasciando anche una terribile nota a chiunque ne avesse trovato il cadavere. Questa scena tristissima e cruda di Hunter x Hunter è stata animata brevemente da un fan.

Il momento più triste della vita di Quoll Lucifer si anima in questo tweet disponibile in basso, con il ragazzo che, sotto la pioggia, osserva il sacco nero appeso dove si trova il corpo di Sarasa, con uno sguardo terrificato e che sa già cosa sta per succedere. Ci vorrà sicuramente del tempo prima di vedere davvero animata questa scena in un futuro anime di Hunter x Hunter.