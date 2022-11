Hunter x Hunter: lo scontro tra Youpi e Killua torna in questa statuetta di Hunter Fan

Tra i protagonisti di Hunter x Hunter è bene ricordare Killua, il migliore amico di Gon, che ha avuto un ruolo centrale all'interno della trama. Il giovane Zoldyk, infatti, ha accompagnato per diverse avventure il protagonista alla ricerca del padre che li ha condotti sino a combattere contro le formichimere.

Proprio Killua si è reso protagonista di uno degli scontri più strabilianti della Saga delle Formichimere, quella contro Youpi, una delle 3 guardie reali di Meruem. In quell'occasione notiamo l'amico di Gon gettarsi in prima linea contro il micidiale nemico sfoderando però il suo asso nella manica, un rivestimento del corpo interamente di fulmini che, oltre a renderlo velocissimo, gli permette di infliggere cariche elettriche potenzialmente letali.

La sua mossa Shippu Jineai, che consiste in una gomitata paralizzante, è stata trasposta in una statuetta da Hunter Fan Studio, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. La figure in questione, proposta in scala 1/6, è già preordinabile al costo complessivo di circa 290 euro. Con 130 euro in meno, per coloro interessati soltanto al celebre aspirante assassino della famiglia Zoldyk, è possibile acquistare soltanto la versione con Killua. In entrambi i casi, tuttavia, la consegna si farà attendere sino al terzo o al quarto trimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultima creazione di Hunter Fan Studio, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.