Hunter x Hunter: alla scoperta di Tserriednich, il quarto principe e il più temibile

Il ritorno di Hunter x Hunter annunciato da Weekly Shonen Jump pone fine a un periodo lunghissimo di pausa, la più lunga di sempre. Ciò vuol dire che rivedremo Kurapika e Leorio sulla nave che è alle prese con una guerra di successione pericolosa trai figli dell'imperatore Nasubi Hui Guo Rou. Ripercorriamo la situazione riassumendo le capacità di Tserriednich.

Tra i principi di Kakin, Tserriednich è il quarto figlio dell'imperatore. Figlio di Unma, il che rende Benjamin un suo fratello di sangue, quest'uomo dall'aspetto distinto è anche uno dei più pericolosi. Come gli altri fratelli maggiori, ha un grande potere politico ed economico, grazie al quale è riuscito a mettere le mani sugli occhi dei membri del clan Kuruta, ben messi in mostra nella sua bacheca.

Ma Tserriednich non è solo questo. Oltre a essere un fine stratega, si sta rivelando un combattente molto abile grazie a una capacità di manipolare il nen a dir poco unica. Riesce infatti a imparare come usarlo in poche ore, sorprendendo Theta. Tserriednich è della specializzazione: quando chiude gli occhi ed entra in uno stato di Zetsu, riesce a prevedere ciò che succederà nei prossimi dieci secondi. Può anche vedere più in là nel futuro, mantenendo lo stato di Zetsu a lungo termine.

La sua bestia guardiana è una sorta di cavallo con una testa molto lunga e un volto da donna in grado di spalancare le fauci e far fuoriuscire una lingua serpentesca. Il suo potere è di difendere il principe da tutti coloro che emanano un nen nemico. Il primo attacco è un avvertimento, mentre col secondo il bersaglio finirebbe per terminare la sua esistenza umana.

In questo momento, Tserriednich è l'esistenza più pericolosa di Hunter x Hunter e anche nemico numero uno di questa saga della successione.