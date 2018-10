Hunter x Hunter: scovato un riferimento al manga de 'Le bizzarre avventure di JoJo'

Tornato recentemente da una lunga pausa, il manga di Hunter x Hunter sta appassionando i proprio lettori coi capitoli relativi all’arco narrativo del cosiddetto “Concorso di Successione”, la mortale battaglia combattuta dai principi dell’Impero Kakin per poter succedere all’attuale reggente.

Nello scorso capitolo di Hunter x Hunter, di cui vi abbiamo già parlato in un nostro recente articolo, i fan hanno individuato un curioso e palese riferimento al fumetto de Le bizzarre avventure di JoJo (pubblicato in Giappone sul magazine Weekly Shonen Jump). Come i fan ricorderanno, Jotaro Kujo di Stardust Crusaders aveva cercato, ad un certo punto della vicenda, di spararsi in testa, ma il proiettile venne fermano a mezz’aria dal suo stand Star Platinum, incaricato di proteggerlo.

La stessa cosa è avvenuta nel più recente capitolo di Hunter x Hunter, quando il principe Halkenberg, scoraggiato dal fallito tentato omicidio ai danni del proprio padre, ha cercato di togliersi la vita. Dopo essersi puntato la propria pistola alla tempia, Halkenberg ha aperto il fuoco senza alcuna esitazione, ma la sua bestia guardiana ha subito bloccato il colpo, similmente a quanto fatto da Star Platinum in Stardust Crusaders.



A giudicare dai commenti pubblicati in rete, sembra che i fan di Hunter x Hunter abbiano apprezzato molto questo riferimento. Voi cosa ne pensate? E soprattutto, l’avevate già notato o vi era sfuggito del tutto?