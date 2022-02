Hunter x Hunter, la seconda stagione in italiano è disponibile su Prime Video

Dopo i primi 36 episodi dell'anime di Hunter x Hunter del 2011 pubblicati su Amazon Prime Video con il nuovo doppiaggio in italiano, i fan non aspettavano altro che vedere di più. Dynit ha proprio ieri annunciato che la "seconda stagione" è appena approdata sulla piattaforma.

Dopo le vicende dell'esame da Hunter, il recupero di Killua nella villa degli Zoldyck e la scalata dell'Arena Celeste che potete vedere in questo trailer italiano della prima stagione di Hunter x Hunter, gli appassionati sono pronti a rituffarsi nei ricordi in una delle serie anime che ha fatto la storia dei Battle Shonen.

La sinossi che Prime Video presenta per i nuovi episodi è la seguente: "Gon torna a casa a Whale Island insieme a Killua. Mito e sua nonna raccontano a Gon del passato di Ging. Il ragazzo riceve una piccola scatola che era di suo padre. Insieme a Killua riescono ad aprirla e all’interno trovano 3 oggetti. L’avventura di Gon riparte da qui!"

In questi 39 nuovi episodi i protagonisti si riuniranno a York Shin City in una delle saghe più universalmente apprezzate dai fan degli anime e, in seguito, approderanno nella misteriosa Greed Island.

Tra i titoli della rivista Weekly Shonen Jump più conosciuti al mondo, spicca sicuramente Hunter x Hunter, il manga di Yoshihiro Togashi, spesso tanto polemizzato in rete a causa della serializzazione irregolare da ormai tanti anni. In questo momento, infatti, il manga di Hunter x Hunter è nel pieno della sua pausa più lunga di sempre e non ci sono ancora segnali di una possibile ripresa.

"Gon Freecss è un bambino di dodici anni che vive sull'Isola Balena con la zia Mito, sua madre adottiva. Incontrando Kaito, un 'hunter' professionista, scopre che suo padre Ging, che lui non ha mai conosciuto, è vivo ed è uno dei migliori hunter al mondo e Gon decide perciò di diventare un hunter per cercarlo. Partecipa quindi all'esame per diventare Hunter, durante il quale conoscerà altri aspiranti Hunter con cui stringerà un forte legame di amicizia: Leorio, desideroso di guadagnare soldi per diventare medico chirurgo, Kurapika, che vuole diventare Hunter per vendicare lo sterminio del suo clan, e Killua, un ragazzino di 12 anni figlio della famiglia di assassini Zoldick che partecipa all’esame per divertimento."