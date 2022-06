Hunter x Hunter: la sete di vendetta di Kurapika nella figure di RD Studio

I continui aggiornamenti di Yoshihiro Togashi hanno riportato Hunter x Hunter al centro degli interessi di molti lettori e appassionati della serie. La pausa lunga più di tre anni non sembra aver scalfito la popolarità e il successo dell’avventura di Gon Freecss e compagni, che continuano a ricevere merchandise di ogni tipo.

Una delle più recenti, e interessanti, aggiunte riguarda il personaggio di Kurapika. Hunter professionista, che sta dedicando tutta la sua carriera alla ricerca degli occhi rossi dei Kurata, il clan di cui è l’ultimo superstite, e soprattutto alla distruzione della Brigata Fantasma, colpevole del massacro del clan. La sete di vendetta ha portato Kurapika a mettere a repentaglio la sua vita a costo di ottenere una potenza, e versatilità, maggiore in combattimento.

Tutti questi aspetti, il sacrifico personale, l’estenuante ricerca e la volontà di uccidere i membri della brigata, sono stati riassunti nella spettacolare figure di RD Studio che potete vedere nelle immagini in calce. Kurapika è al centro di una base formata da rocce insanguinate. Alle sue spalle si trova un piccolo albero spoglio con una ragnatela, chiaro riferimento al simbolo della Brigata Fantasma, presente anche al centro della base.

Sono poi presenti due busti intercambiabili, uno che mostra Kurapika con la catena sul braccio sinistro, e l’altro mentre sorregge uno degli occhi dei Kurata, e mostra il suo cuore incatenato. La figure sarà disponibile in due versioni, rispettivamente in scala 1:4, venduta al prezzo di 675 euro, e in scala 1:6, venduta a 400 euro. Il prodotto arriverà sul mercato nei primi mesi del 2023.

Per finire vi lasciamo alle indiscrezioni sull'uscita del capitolo 391 di Hunter x Hunter.