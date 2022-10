Hunter x Hunter: Shueisha annuncia una sorpresa in arrivo su MangaPlus

L’atteso ritorno di Hunter x Hunter è vicino, e Shueisha ha annunciato un’ulteriore sorpresa per gli appassionati dell’opera. Su MangaPlus, sito ufficiale della casa editrice dove ogni settimana è possibile leggere gratuitamente e legalmente gli ultimi capitoli delle serie in corso, verranno ricaricati alcuni capitoli passati dell’opera di Togashi.

La notizia è stata condivisa da @gaak_fr sui social, tramite il post riportato in calce, dove viene confermato che oltre al capitolo 391, in arrivo sul sito il 23 ottobre 2022 alle ore 17:00, sarà possibile accedere gratuitamente alla lettura dei capitoli che vanno dal 381 al 390.

Si tratta dell’interezza dei contenuti del volume 37, di cui è stata presentata la copertina, ed è un modo per facilitare il ritorno alla lettura dell’arco narrativo del contest per la successione, in cui Kurapika si ritrova coinvolto come guardia del corpo delle Regina Oito Hui Guo Rou per avvicinarsi all’ultimo possessori degli occhi del clan Kurata: il principe Tserriendnich.

A partire dal 23 ottobre, e per le tre settimane successive, i capitoli in questione rimarranno nel tier gratuito offerto dalla piattaforma, ed entreranno nel pacchetto a pagamento a partire dal 14 novembre 2022. Per finire vi lasciamo ai primi spoiler sul capitolo 391 di Hunter x Hunter.