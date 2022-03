Hunter x Hunter stagione 3 in italiano è disponibile su Amazon Prime Video

Hunter x Hunter è un anime noto che andò in onda qualche decennio fa sulle reti Mediaset. In Giappone però nel 2011 è stato rifatto tutto ad opera di Madhouse, che ha creato un nuovo anime che adattasse tutta la storia preparata da Yoshihiro Togashi fino al volume 32. Fino a qualche mese fa, quella storia non era mai arrivata in italiano.

Dopo Bleach, Dynit e Amazon Prime Video sono tornati a collaborare per portare anche quest'altro caposaldo degli shonen con doppiaggio in italiano. Così su Amazon Prime Video hanno iniziato ad apparire i primi episodi di Hunter x Hunter doppiati. A dicembre 2021 arrivarono i primi episodi, seguiti a febbraio dalla seconda stagione di Hunter x Hunter con un'altra trentina di episodi.

Il 30 marzo, è stato il turno della terza e ultima stagione di Hunter x Hunter doppiata in italiano. Gli ultimi 73 episodi della serie sono stati inseriti nel catalogo di Amazon Prime Video e questi vanno dal finale di Greed Island alla conclusione della saga dell'elezione del presidente degli hunter. L'anime si è quindi concluso anche in italiano doppiato, a quasi dieci anni dalla trasmissione degli episodi in Giappone.

Avete già visto gli episodi in italiano di Hunter x Hunter? Fateci sapere cosa ne pensate dell'anime e del suo doppiaggio.