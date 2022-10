Hunter x Hunter: svelata in anteprima la cover del Chronicle Book Volume 2

Yoshihiro Togashi è tornato dopo una lunga pausa, durata quasi quattro anni, sui nuovi capitoli di Hunter x Hunter, ma anche con diversi progetti all’attivo. In questi giorni è stata infatti inaugurata una mostra dedicata alle sue opere, e per valorizzare l’evento, in concomitanza Shueisha ha avviato la pubblicazione della serie Chronicle Books.

Si tratta di otto volumi dedicati a saghe e archi narrativi delle opere del maestro, Ten de Showaru Cupid, Yu Yu Hakusho, Level E, e Hunter x Hunter. Il primo volume, con Yusuke Urameshi in copertina, ha contenuto diverse curiosità riguardo le due opere principali del maestro, come era trapelato già dalla tavola a colori pubblicata su Weekly Shonen Jump #47, e mentre si aspettano novità riguardo i contenuti delle serie secondarie, è stata presentata l’illustrazione della copertina del secondo volume.

Nel post di @shonenleaks che trovate in fondo alla pagina si può notare il protagonista assoluto del prossimo volume: Killua Zoldyck, uno dei personaggi principali di Hunter x Hunter. Il disegno deriva da uno dei momenti vissuti dal ragazzo e dal suo amico Gon nel mondo di Greed Island, il videogioco sviluppato dai Game Masters, tra cui si trova anche Ging Freecss. Un riferimento particolare, visto che, come era stato confermato in passato da Shueisha, nei Chronicle Books si tratteranno in maniera approfondita proprio la saga di Greed Island e il Torneo Oscuro di Yu Yu Hakusho.

Ricordiamo inoltre che tutti i volumi verranno pubblicati a cadenza bisettimanale, quindi il secondo arriverà l’11 novembre 2022.