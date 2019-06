Hunter x Hunter: svelata una nuova action-figure di Gon e Killua

Come purtroppo sappiamo, l'opera di Yoshihiro Togashi, Hunter x Hunter, ha avuto negli anni una pubblicazione travagliata, che a causa dei problemi di salute dall'autore si è presa spesso lunghe pause tra un capitolo e l'altro. Tuttavia, l'amore dei fan verso la serie rimane forte e lo conferma il continuo arrivo di merchandise.

Solamente alcune settimane fa è stata mostrata una nuova linea di Nendoroid di Hunter x Hunter, mentre pochi giorni prima era stata annunciata una bellissima figure di Neferpitou, realizzata da Tatsumaki Studio.

Sembra quindi che con le sue 72 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Hunter x Hunter sia riuscito confermare il suo titolo di capolavoro e per celebrare il suo continuo grande successo, l'azienda americana che si occupa di produrre figure di anime, Espada Art, ha annunciato l'arrivo di una statua ad edizione limitata che raffigura in due protagonisti della serie, Gon e Killua.

Come potete vedere nel post in calce alla notizia, la figure sarà realizzata in resina in scala 1/6, mostrando in due personaggi mentre preparano i loro attacchi speciali. Purtroppo non siamo ancora a conoscenza del prezzo a cui saranno vendute, mentre i preordini dovrebbero essere aperti entro la fine di agosto, con un quantità di pezzi disponibili che oscillerà dagli 800 ai 1000 pezzi.



Voi cosa ne pensate?