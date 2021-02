Hunter x Hunter, svelato il misterioso annuncio: niente anime, ecco il nuovo progetto

Qual è il futuro di Hunter x Hunter? Non è semplice dare una risposta a questa domanda. Yoshihiro Togashi non serializza il suo manga su Weekly Shonen Jump ormai da oltre due anni e, per quanto riguarda l'anime, il progetto televisivo è fermo alla saga dell'"Elezione del nuovo Presidente".

Esattamente per questo, la notizia di una settimana fa che la doppiatrice di Killua e Gon stavano lavorando ad un nuovo progetto ha fatto il giro del mondo. Ma per quanto ne sappiamo, né il manga e né l'anime torneranno a breve. Se il sensei non ha fatto sapere nulla tra le pagine del magazine di Shuiesha, il fronte anime è anch'esso fermo nonostante i capitoli disponibili di Hunter x Hunter potrebbe garantire almeno una stagione di 12 o 24 episodi.

Ad ogni modo, nelle scorse ore è stato finalmente svelato il misterioso progetto a cui le voci di Gon e Killua stanno lavorando: una sorta di esame hunter dal titolo "Scappa dal Labirinto Immaginario", ispirato alla prima saga del manga. Non si tratta che di un gioco a cui i doppiatori hanno prestato la proprio voce, smentendo dunque categoricamente le speculazioni su un progetto anime.

Non sappiamo e né possiamo dirvi con esattezza quando avremo novità su Hunter x Hunter, ma vi suggeriamo di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi alcuna novità sul futuro del franchise. E voi, invece, cosa ne pensate di questo "particolare" annuncio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.