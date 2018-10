Hunter x Hunter ha svelato il motivo per cui la successione preveda uno scontro mortale

La serializzazione del manga Hunter x Hunter è recentemente ripartita ed il fumetto si sta già avviando verso il climax dell’arco narrativo del “Continente Oscuro”, ma ancora oggi vi è qualche dubbio circa il mini arco incentrato sul “Concorso di Successione”... una sanguinosa battaglia fra principi per stabilire il nuovo re dell’Impero Kakin.

Fino a qualche giorno fa, erano infatti in molti a domandarsi il motivo per cui questo terribile scontro dovesse necessariamente essere all’ultimo sangue, ma il più recente capitolo del manga di Yoshihiro Togashi ha infine risposto al quesito. La risposta è infatti giunta direttamente dal sovrano, che ha appunto spiegato quanto sia importante per il bene del popolo che il proprio re si sporchi le mani.



Quando il principe Halkenberg ha affrontato suo padre - l’attuale re in carica - sulla possibilità di fermare il “Concorso di successione”, il sovrano ha ammesso di non essere in grado di farlo. Al contrario, sua maestà ha spiegato che la gara è ormai iniziata e che quindi non può più fermare quel che è già in atto. Adirato, Halkenberg ha dunque preteso di sapere il motivo per cui lo scontro debba necessariamente essere mortale, ed il re ha spiegato che adattarsi al cambiamento è una qualità indispensabile per un sovrano.



In seguito, Halkenberg ha cercato di uccidere il proprio padre, ma il suo proiettile è stato fermato dalla bestia del re. Demoralizzato, il ragazzo ha tentato persino di togliersi la vita, per poi venire fermato dalla propria bestia guardiana. È allora che il re ha spiegato quanto sia importante, per un buon governante, saper sopportare il karma negativo, aggiungendo che Halkenberg potrà cambiare le cose solo dopo essere diventato il prossimo sovrano dell’Impero Kakin.



Udite le parole del genitore, Halkenberg si è finalmente deciso a giocarsi il tutto per tutto nella competizione, poiché sfortunatamente ha davvero bisogno di assumere la carica di sovrano, altrimenti non potrà apportare alcun cambiamento. Di conseguenza, lo scontro fra i principi deve necessariamente essere mortale, affinché questi, una volta al potere, siano in grado di prendere decisioni difficili e stabilire cosa sia meglio per il popolo.