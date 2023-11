Hunter x Hunter, la tecnica Nen preferita da Togashi? Non ci credereste!

L'autore di Hunter x Hunter Yoshihiro Togashi ha rivelato in una recente intervista qual è la sua tecnica Nen preferita e quale potere, tra tutti quelli posseduti dai personaggi della serie, gli piacerebbe avere. Attenzione, verranno fatti spoiler degli ultimi capitoli di Hunter x Hunter.

Molte opere shonen utilizzano un sistema che definisce il livello di potenza dei personaggi. Basti pensare al chakra di Naruto, ai Quirk di My Hero Academia o all'energia maledetta in Jujutsu Kaisen. Nel caso di Hunter x Hunter è l'energia conosciuta come Nen ciò che consente ai personaggi di eseguire una vasta gamma di tecniche, e recentemente l'autore della serie ha svelato qual è la sua preferita.

L'abilità Nen preferita di Togashi è "Season of Two" del Decimo Principe di Kakin, Kacho Hoicoro. Questo personaggio compare durante l'arco della Guerra di Successione di Kakin e Togashi ha dichiarato che si è divertito talmente tanto nella stesura del capitolo che ha terminato gli storyboard in pochissimo tempo.

Sempre nella stessa intervista, l'autore ha anche dichiarato che gli piacerebbe possedere la tecnica Nen dell'undicesimo principe di Kakin, Fugetsu Hoicoro. Questa tecnica viene chiamata "Porta Magica" e permette alla figlia di Seiko di creare due porte: la "Porta di Andata", capace di condurre Fugetsu dove vuole, e la "Porta del Ritorno", avente la medesima funzione ma che può essere aperta solo da sua sorella Kacho.

Togashi ha affermato che queste abilità sarebbero molto utili per lui, in quanto gli consentirebbero di risparmiare tempo e denaro sui viaggi.

E voi? Quale abilità Nen vorreste poter usare?