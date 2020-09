Hunter x Hunter: un terrificante Hisoka prende vita nel cosplay femminile di quuebd

Seguendo le avventure del giovane Gon e dei suoi compagni, nella serie Hunter x Hunter , abbiamo spesso incontrato degli antagonisti alquanto potenti, e se non tutti erano caratterizzati alla perfezione, possiamo sicuramente trovarne uno che ha saputo conquistare i fan dell'opera di Togashi, e ha anche un background molto interessante, Hisoka.

Presentato durante l'arco narrativo dell'esame per diventare Hunter, Hisoka si è da subito dimostrato un abile combattente, sadico, crudele e calcolatore. Con l'avanzare della trama principale Togashi ha deciso di rendere ancora più complesso e profondo questo personaggio, facendogli rivestire il ruolo di principale avversario per Gon nell'Arena Celeste, e successivamente inserendolo nella Brigata Fantasma durante l'arco di York Shin City.

Nel capitolo 47 del manga è poi lo stesso Hisoka a mostrare, per la prima volta in maniera esplicita, l'utilizzo e la potenza del Nen. Per omaggiare quindi questo particolare personaggio, nonostante ormai Hunter x Hunter sia in pausa da più di 79 settimane, la cosplayer e fan della serie @quuebd ha voluto vestire i panni del clown, condividendo sui social le foto che trovate in calce alla notizia.

Il risultato è a dir poco fedele, l'appassionata è infatti riuscita a ricreare alla perfezione l'espressione minacciosa e divertita di Hisoka, e ci ha riportato alle origini della serie con il primo costume del clown. Ricordiamo che è stata realizzata una spettacolare statua di Gon vs Hisoka, e vi lasciamo ad un altro spettacolare cosplay di Chrollo Lucifer.