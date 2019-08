Hunter x Hunter e The Promised Neverland si incontrano in una stupenda illustrazione

Nonostante Hunter x Hunter e The Promised Nervaland siano a conti fatti l'una l'antitesi dell'altro, in ambito narrativo, entrambi sono due dei titoli di punta della rivista Weekly Shonen Jump. Godono di una popolarità incredibile, seppur ci sia una sostanziale e immutabile differenza: la frequenza di uscita.

Vorremmo soffermarci qui sulla differenza più grande, e scendere subito dal piedistallo ironico con la quale abbiamo chiuso l'incipit di questa notizia. Eppure, è realmente paradossale come ci siano tanti titoli che si stanno susseguendo durante la serializzazione di Hunter x Hunter. Infatti, The Promised Neverland si avvicina inesorabilmente alla sua conclusione, pur mantenendo una qualità narrativa seconda solo alla penna di Yoshihiro Togashi.

Ormai è da tempo che ci chiediamo quando torneranno le avventure di Gon, con una pausa che dura da diverso tempo. In rete si parla di uno hiatus ormai prossimo alla conclusione, seppur mai niente sia ufficiale quando si parla del sensei più polemizzato del settore. In ogni caso, è proprio tra questi due mondi tanto distanti, ma anche molto vicini, che un fan dedica la sua ultima illustrazione crossover, unendo entrambi gli stili dell'anime in due disegni diversi. Alluka e Killua tengono rispettivamente compagnia a Normann e Ray, mentre giocano insieme a un bellissimo lupo.

L'immagine in questione potete ammirarla in calce a questa notizia, raccomandandovi di lasciarci un commento nell'apposito riquadro qua sotto per darci la vostra opinione su questo simpatico disegno.