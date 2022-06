Hunter x Hunter, Togashi è arrivato alla fine del capitolo! Vediamo le ultime bozze

Hunter x Hunter è uno di quei manga che si aspetta per tanto tempo e che difficilmente delude. La storia imbastita da Yoshihiro Togashi è di primo livello: anche se intricata, sfaccettata, con tanti attori in gioco che è bene tenere sempre a mente, riesce comunque ad accalappiare chiunque con un tanta maestria.

Purtroppo per lungo tempo il manga è stato in pausa, ma ora Yoshihiro Togashi si sta occupando del settimo capitolo di Hunter x Hunter di questo giro di pubblicazione. Da diversi giorni ormai, da quando ha creato un account su Twitter, sta comunicando con i suoi lettori e aficionados dando loro un'immagine al giorno, per mostrare che sta proseguendo con il lavoro.

Negli ultimi giorni, il mangaka ha accelerato la produzione, anche se solo leggermente. Dopo le pagine di Hunter x Hunter numero 13 e 14, ci sono nuovi aggiornamenti. Ecco nei tweet in basso le pagine di Hunter x Hunter dalla 15 alla 18, pubblicate tra l'altro a coppie in contemporanea. Ci sono diversi dettagli che vale la pena notare, nonostante molte linee siano ancora confuse e il tutto sia ben lontano dalla forma definitiva di un manoscritto.

Adesso per concludere il capitolo 397 di Hunter x Hunter basta una sola pagina, la 19, che solitamente è quella finale, a meno che non arrivino allungamenti imprevedibili in questo momento.