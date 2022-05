Hunter x Hunter: Togashi aumenta il ritmo, l'autore è già alle bozze della pagina 10

Il 24 maggio 2022 gli appassionati di Hunter x Hunter, serie entrata in una lunga pausa e assente da più di tre anni da Weekly Shonen Jump, sono stati sconvolti da un post che suggeriva il ritorno del maestro Togashi. Effettivamente l’autore è attualmente al lavoro sui prossimi capitoli, e sta procedendo con un ritmo particolarmente serrato.

L’affetto, la passione e l’interesse nei confronti di una serie come Hunter x Hunter si riconosce anche nel fatto che in tempi record Togashi è diventato il mangaka più seguito su Twitter, un risultato impressionante considerando che fino a queste condivisioni con la community non era minimamente attivo sui social. Un profilo creato appositamente per informare costantemente i fan sull’avanzamento dei lavori, come specifica anche nella descrizione ufficiale.

L’ultimo aggiornamento riguardo la pagina 10 del capitolo a cui sta lavorando, come potete vedere dal post riportato in calce, e sebbene sia un’ottima notizia sapere che Togashi sia tornato a rispettare ritmi del genere, rivedere Gon e i suoi amici su Shonen Jump potrebbe richiedere ancora del tempo. Fateci sapere come sempre cosa ne pensate di queste novità nei commenti. Per concludere vi lasciamo alle teorie della community sul significato delle tavole condivise da Togashi, e alla simpatica reazione della catena KFC sul ritorno della serie.