Hunter x Hunter, Togashi continua a lavorare duro: capitoli completi fino al 399

Yoshihiro Togashi sta diventando sempre più social dopo aver ripreso a lavorare ad Hunter x Hunter. A ritmo serrato, seppur proseguendo lentamente, il sensei sta continuando a disegnare il suo manga e ad aggiornare i lettori sullo stato dei nuovi capitoli attraverso i suoi canali social.

L'affetto che lega i lettori a Togashi si riassume in diversi fattori, uno dei quali i recenti dati di vendita del volume 37 di Hunter x Hunter che, nonostante lo stop di 4 anni, ha conquistato in pochi giorni centinaia di migliaia di copie spedite. Come se ciò non bastasse, l'autore in brevissimo tempo è diventato persino il mangaka più seguito di sempre su Twitter, superando addirittura Kohei Horikoshi.

E sempre sul social azzurro, lo stesso attualmente di proprietà di Elon Musk, il sensei aggiorna quotidianamente i propri lettori sullo stato dei lavori. Nell'ultimo cinguettio, infatti, il maestro ha spiegato di aver ultimato tutti i capitoli sino al 399 per poi condividere un'immagine del n°395, la stessa allegata in calce, il prossimo in ordine d'uscita. Nella descrizione rivela della presenza di un personaggio, invece ancora assente nella tavola ultimata, che originariamente era presente nel manoscritto.

Secondo voi, invece, per quanto proseguirà ancora Hunter x Hunter al ritmo attuale? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.