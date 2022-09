Hunter x Hunter, Togashi continua il lavoro: nuovo capitolo e copertina in arrivo

Sta per avere luogo la mostra dedicata a Yoshihiro Togashi, il mangaka che nel corso della sua carriera fumettistica ha realizzato due pezzi da novanta come Yu degli Spettri e Hunter x Hunter, quest'ultimo ancora in corso. E proprio su Hunter x Hunter al momento il sensei è al lavoro.

Da diverse settimane, Togashi aggiorna il suo pubblico quotidianamente, mostrando pagine dai suoi ultimi storyboard e rivelando i vari dettagli di produzione. Il mangaka sta quindi effettivamente lavorando a Hunter x Hunter dopo diversi anni di stop a causa di problemi fisici di varia natura. In questo momento, la produzione sta andando avanti su più fronti.

Da una parte ci sono gli assistenti di Togashi che si stanno occupando di inchiostrare, applicare retini, disegnare sfondi e rifinire i capitoli dal 391 al 400. Dall'altra c'è invece il mangaka che si sta dando da fare sulla realizzazione degli storyboard dei capitoli dal 401 al 410 di Hunter x Hunter. In aggiunta però, oggi Togashi ha rivelato di aver finito il capitolo 401 e che quindi mancano 9 capitoli a questo nuovo ciclo di 10, ma in aggiunta sta disegnando una copertina.

Non è dato sapere se si riferisce alla copertina del volume che conterrà i capitoli dal 391 al 400 oppure se sta disegnando l'illustrazione che poi verrà inserita in copertina su Weekly Shonen Jump per festeggiare il suo ritorno. In ogni caso, ci vorrà ancora qualche mese di tempo prima di vedere la pubblicazione effettiva del manga sulla rivista shonen.