Hunter x Hunter: Togashi lascerà il manga ai suoi assistenti?

Ci sono stati ben quattro anni di stop, ma alla fine Yoshihiro Togashi è tornato a lavorare già da diversi mesi. Questo ha permesso di ripubblicare Hunter x Hunter su Weekly Shonen Jump, facendo la gioia dei lettori di tutto il mondo. Ci sono però comunque dei problemi di produzione per il mangaka, come emerge dalle ultime informazioni.

Durante la mostra PUZZLE per la carriera di Togashi, il mangaka ha sottolineato che i progressi continueranno a essere lenti a causa della sua condizione di salute. Ci sono però degli altri indicatori particolari che possono far pensare a un mangaka che vuole lasciare sempre più lavoro da parte per gli assistenti. Togashi sta lasciando Hunter x Hunter?

Come ha menzionato più e più volte negli ultimi mesi con i vari tweet, Togashi ha menzionato spesso gli assistenti, che si stanno occupando degli sfondi, dei personaggi di sfondo - quindi un lavoro classico per un assistente - ma altre volte è stato menzionato anche come si stessero occupando di tratteggiare i personaggi in generale. A questo si aggiunge il fatto che nell'ultimo numero della rivista è stato lasciato il compito di scrivere i commenti su Weekly Shonen Jump a un suo assistente, cosa unica. Non va dimenticato poi il commento sul volume 37 di Hunter x Hunter dove Togashi dice "Mi sono arreso quindi la produzione finisce qui", una frase molto eloquente anche se non specifica chiaramente a cosa si riferisca.

Inoltre è spuntato un tweet in rete di una persona che afferma di essere una parente di uno degli assistenti del mangaka e, secondo questo tweet, Togashi si starebbe affidando sempre di più ai suoi aiutanti. Ciò ovviamente non vuol dire che il mangaka lascerà Hunter x Hunter, ma la produzione potrebbe procedere diversamente nei prossimi anni se queste voci venissero confermate. Ovviamente al momento non c'è niente di certo e bisognerà attendere un comunicato ufficiale.