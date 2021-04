Hunter x Hunter: Togashi non esclude la possibilità di affidare i disegni a qualcun altro

La serializzazione di Hunter x Hunter è qualcosa che purtroppo non tornerà mai ad essere regolare, almeno non con l'attuale piano lavorativo del suo autore, Yoshihiro Togashi. Il maestro, infatti, ha sempre fatto tutto da solo, dalla stesura della storia ai disegni, il tutto senza l'aiuto di nessun assistente.

In occasione di una vecchia intervista, risalente al 2017, Togashi rivelò di essere al corrente di quelle opinioni dei fan che premevano per allontanarlo dai disegni e concentrarsi soltanto sulla storia. Anche se sono più di 800 giorni che non esce un capitolo di Hunter x Hunter, resta comunque una decisione molto difficile per il maestro se continuare a lavorare da solo al manga o se affidarsi a qualcun altro, almeno per quanto riguarda i disegni.

Il finale di Hunter x Hunter è ancora lontano, eppure Yoshihiro Togashi, forte di un contratto realizzato ad hoc con Shueisha, si sente ancora libero di lavorare come meglio crede: "Loro mi lasciano fare quello che voglio. La serie a cui sto lavorando ora potrebbe essere un enorme problema da un punto di vista diverso dal mio, ma io mi sto davvero divertendo. [...] Penso ci siano due tipi di lettori: quelli a cui non importa niente se io disegni o meno le mie storie, e quelli che invece vogliono leggere un manga scritto e illustrato direttamente da me. Non so ancora come bilanciare questo problema per soddisfare la maggioranza dei miei lettori. In linea generale, penso che vada bene lasciare le illustrazioni a qualcun altro."

Nel 2016 i sensei aveva fatto un esperimento in tal senso con Hachi Mizuno, scrivendo la sceneggiatura per AKUTEN WARS. E voi, invece, quale tipo di lettori siete tra i due? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.