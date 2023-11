Hunter x Hunter: Togashi svela i segreti della morte di QUEL personaggio

Un certo momento in una delle saghe più amate dai lettori è riuscito a fare breccia nel cuore di tutti i lettori di Hunter x Hunter. Recentemente, Togashi ha fatto alcune dichiarazioni riguardanti la scelta di utilizzare dei pannelli completamenti neri per raffigurare una sequenza così iconica per la serie.

Stiamo parlando, ovviamente, della morte di Meruem e Komugi. In un'intervista Togashi ha dichiarato:



"Mentre disegnavo gli storyboard del capitolo, ho pensato a una parte di "Hiroshima - La città dei fiori di ciliegio" di Fumiyo Kono, ricordando una scena costruita con una sequenza di pannelli di solo monologo su sfondi bianchi divisi verticalmente. Quando l'ho riletto più tardi, mi sono reso conto che era la mia immaginazione e che l'avevo erroneamente confusa con dei pannelli di un'altra scena. Fu allora che decisi di rappresentare lo scambio tra Komugi e Meruem con dei pannelli semplici e neri come la pece".

Togashi ha anche citato Ashita no Joe e Fist of the North Star come altre fonti di ispirazione. In entrambi questi manga viene utilizzata una particolare tecnica di ombreggiatura intensa per trasmettere la drammaticità e l'emotività di una scena. Infine, Togashi ha parlato del significato della fine di Meruem e Komugi. Ha affermato che voleva rappresentare due personaggi che riescono a trovare il significato della vita non nei suoi ultimi istanti, ma durante il proprio intero vissuto.

L'epilogo della saga delle Formichimere in Hunter x Hunter sembra aver soddisfatto non solo i lettori, ma Togashi stesso. Negli ultimi giorni, l'autore ha anche pubblicato il finale del manga di Hunter x Hunter in caso di una sua prematura dipartita. I fan di tutto il mondo si augurano naturalmente che questo non accada, e che Togashi - prima di tutto - riesca a rimettersi in salute. E che, dopo aver ritrovato la propria serenità, riesca a terminare uno degli shonen più influenti di sempre.