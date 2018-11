Hunter x Hunter: Togashi rassicura i fan in merito alla nuova pausa del manga

Hunter x Hunter è tornato inesorabilmente in pausa. Dopo un periodo di pubblicazione piuttosto lungo, il manga di Yoshihiro Togashi si è nuovamente fermato per permettere al suo autore di proseguire il lavoro secondo le sue tempistiche, quest'ultime legate alla sua cagionevole salute. Tuttavia, Togashi ha voluto rassicurare i fan con un messaggio.

Yoshihiro Togashi ha voluto parlare ai fan di Hunter x Hunter con un messaggio pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump, e precisamente nel numero dove era presente l'ultimo capitolo del manga prima della sua messa in pausa. L'autore ha voluto offrire ai lettori parole rassicuranti sul futuro della serie, affermando che gli storyboard per i prossimi dieci capitoli sono già terminati, e che farà ripartire il manga nel più breve tempo possibile, tempo legato a varie circostanze, come la sua salute.

Mentre i fan non vogliono assolutamente che Togashi si costringa a lavorare alla serie prima di quanto dovrebbe, c'è un generale senso di sollievo nel sapere che il lavoro sui prossimi dieci capitoli della serie sia già stato definito. Ultimamente, Togashi scandisce il suo manga in dieci capitoli annuali (che pare stiano diventando venti divisi in due scaglioni), e questo tranquillizza i lettori, perché garantisce quantomeno una cadenza (seppur molto particolare).

Per ora, praticamente a ridosso della pausa, non ci sono ancora date riguardo al ritorno del manga di Hunter x Hunter, e non ci resta quindi che attendere ulteriori informazioni in merito. Stando al messaggio del maestro Togashi, però, la pausa non dovrebbe prolungarsi a lungo.