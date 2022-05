Hunter x Hunter, Togashi ritorna? Un tweet diventa virale: la situazione

Le pause e Hunter x Hunter sono un binomio inscindibile. Purtroppo il mangaka Yoshihiro Togashi è alle prese da diversi anni da problemi fisici che hanno inciso pesantemente sul suo lavoro. Sono tante le occasioni in cui si è lamentato dei problemi di schiena, avvisando anche i suoi sostenitori di alcuni interventi chirurgici.

La realtà in ogni caso è che Hunter x Hunter è in pausa da parecchi anni ed è al momento alle prese con la sua pausa più lunga. Non c'è modo di dire quando tornerà il manga di Togashi su Weekly Shonen Jump e non si può fare altro se aspettare qualche segnale da parte dell'autore o dalla casa editrice. Uno di questi sembra essere arrivato, secondo alcune persone.

Su Twitter c'è un certo account che secondo alcuni è riconducibile a Yoshihiro Togashi. Questo account avrebbe pubblicato proprio poche ore fa il suo primo post con una foto che raffigura l'angolo di una pagina, un manoscritto, dicendo "per ora siamo al quarto", facendo intendere che sono già pronti tre capitoli e al momento stia lavorando sul quarto. Il tweet è stato prontamente apprezzato da Yusuke Murata, il mangaka di One-Punch Man e quindi collega di Togashi.

Inutile dire che il like e la condivisione di Murata hanno fatto diventare virale questo account e quindi anche l'immagine con tanto di commento. Il mangaka di One-Punch Man ha poi cancellato tutto, ma non è ben chiaro come mai. Potrebbe essere perché si è accorto che questo account non è verificato, oppure perché non era sua intenzione mettere sotto i riflettori il lavoro del suo amico.

Potete osservare in basso il tweet, ma tenendo bene a mente che nulla è confermato e che c'è ben poco di concreto sulla situazione per ora. L'autore Murata potrebbe essere stato colto in fallo dall'immagine del profilo o da altri dettagli, quindi non resta altro da fare se non aspettare notizie più concrete da parte della casa editrice che, se tutto fosse vero, arriverebbero nel giro di qualche altro mese.