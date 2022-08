Hunter x Hunter, Togashi rivela una novità con gli assistenti

Per un lungo periodo della sua vita da autore di manga, Yoshihiro Togashi ha lavorato da solo. Sono ben note le storie di quando il mangaka non voleva aiuto, quindi niente assistenti - che per un mangaka sono fondamentali dato l'enorme ammontare di lavoro tra l'applicazione di retini, l'inchiostratura, gli sfondi e tanto altro.

Tuttavia, i continui problemi di salute, specialmente nell'area della schiena, hanno bloccato il mangaka e gli hanno impedito una routine lavorativa normale. Per questo da anni anche lui si fa aiutare da alcuni assistenti, che operano su Hunter x Hunter. Con i recenti aggiornamenti provenienti dalla sua pagina Twitter, Yoshihiro Togashi ha confermato che stanno continuando a lavorare sui capitoli dal 391 al 400.

Il prossimo giro di capitoli è in mano agli assistenti che si stanno occupando di sfondi e altro ancora, ma Togashi ha anche confermato che sta pensando di prendere altri aiutanti. Incrementando il proprio staff, potrebbe lavorare più velocemente ad Hunter x Hunter ma anche permettere a tutti i membri del suo gruppo lavorativo di fare più attenzione ai dettagli.

Intanto il mangaka continua a lavorare, anche se Yoshihiro Togashi ha affermato di poter lavorare solo in piedi.