Hunter x Hunter, Togashi è già al settimo capitolo? Spunta una nuova foto

Le speranze si sono riaccese quando è spuntato l'account di Yoshihiro Togashi su Twitter. Il mangaka di Hunter x Hunter fino ad ora non era sui social, ma le prime immagini condivise più il supporto di colleghi come Yusuke Murata e l'interesse di tante altre personalità importanti nel mondo editoriale giapponese hanno confermato la veridicità.

Questo vuol dire che Hunter x Hunter sta per tornare. Non è dato sapere quando e al momento, probabilmente, è ancora troppo presto per fare delle ipotesi. Per il momento, il mangaka si sta dando da fare e sta preparando gli storyboard, ovvero le basi per i prossimi capitoli. Se qualche giorno fa però un tweet mostrava lo storyboard del capitolo 6, adesso le cose sono cambiate.

Yoshihiro Togashi ha pubblicato una pagina con un "7" nell'angolo, scritto in nero con un pennarello. Ciò potrebbe voler dire che sta preparando il capitolo 397 di Hunter x Hunter in questo momento, o che si trova a pagina 7 del capitolo 396. L'autore sta riuscendo quindi a procedere abbastanza velocemente e, considerato ciò che ha detto un assistente di Togashi, il mangaka riprenderà a pubblicare quando avrà dieci storyboard pronti. Ricordiamo ovviamente che gli storyboard, conosciuti anche col nome "name" in Giappone, non equivalgono al manoscritto completo, ma sono soltanto bozze.

Non ci sono ancora date ufficiali e bisognerà soltanto seguire pian piano gli aggiornamenti da questo account per capire quando tornerà Hunter x Hunter su Weekly Shonen Jump.