Hunter X Hunter: Togashi svela il finale del manga in caso dovesse lasciarci

La storia editoriale di Hunter X Hunter è conosciuta dai lettori anche a causa delle lunghe pause che intercorrono tra la pubblicazione di un capitolo e un altro. Queste interruzioni sono causate dalle condizioni di salute critiche dell'autore, Togashi, il quale ha rivelato il finale dell'opera da ritenere ufficiale nel caso ci lasci prematuramente. Attenzione da qui in avanti possibili spoiler!

Dopo le voci di un ritorno di Hunter X Hunter, Togashi ha recentemente informato i lettori di avere in mente tre opzioni per il finale del manga. Per l'autore, l'opzione A e l'opzione B sono da considerarsi simili in termini di soddisfazione, dal punto di vista del lettore. L'opzione C, ha scritto Togashi nonostante sia la sua preferita, potrebbe invece lasciare il lettore insoddisfatto al 90%.

Infine, il mangaka aggiunge una quarta opzione: quella da considerare come l'epilogo ufficiale di Hunter X Hunter nel caso in cui il fato porti con sé l'autore prima del tempo e gli impedisca di completare l'opera.

Questo finale si apre sulla riva di un lago. Una ragazza di nome Jin riesce a pescare il Re del Lago e a portarlo tutta contenta a sua madre dicendo che, ora che è riuscita a pescare quel mostro così grosso, non dovrà mai lasciare l'isola nella quale vive. La madre è contrariata e discute col padre sul temperamento della figlia, affermando che deve aver preso dai nonni paterni dato che suo padre era un famoso Hunter di nome Gon.



In tutta risposta, la ragazza si allontana nella foresta affermando che non se ne andrà mai dall'isola. A questo punto la scena cambia e vediamo Jin lavorare nel negozio di famiglia. La carne del Re del Lago è stata messa in bella vista e, mentre lavora, la ragazza pensa a suo nonno Gon e sua nonna Noko, a come la nonna lascia il suo posto ogni volta che Gon parla dei suoi giorni da Hunter. La ragazza afferma che non vorrebbe mai far sentire per così tanto tempo la sua mancanza a una persona che ama. In quel momento entra un bambino con in mano una pianta e la ragazza esclama che vorrebbe stare sempre con la persona per lei più importante mentre sullo sfondo una figura misteriosa osserva la scena.

Naturalmente, i lettori di tutto il mondo si augurano che il mangaka riesca a terminare la sua opera più importante. Nonostante la pubblicazione di Hunter X Hunter sia stata martoriata dalle pause, i fan sono rimasti affezionati a uno dei manga più importanti di sempre.