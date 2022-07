Hunter x Hunter, Togashi termina i 10 capitoli ma non si ferma: ecco lo stato dei lavori

Le grandi pause di Yoshihiro Togashi hanno inficiato molto sulla pubblicazione di Hunter x Hunter. Il manga, che ormai non viene pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 2018, potrebbe però tornare nel giro di qualche mese dato che il mangaka si è rimesso al lavoro e pubblica anche le bozze delle pagine su Twitter.

Nel giro di poche ore, l'account Twitter di Togashi è diventato il più seguito del mondo dei mangaka, segno che il suo ritorno è enormemente atteso. Nel corso di varie giornate, l'autore ha pubblicato circa una pagina al giorno, talvolta qualcuna in più, aggiornando i suoi lettori sul corso della produzione. Hunter x Hunter, secondo alcune indiscrezioni iniziali, doveva tornare non appena il mangaka avesse completamente abbozzato 10 capitoli. Ebbene il capitolo 400 di Hunter x Hunter è concluso.

In un nuovo tweet però Togashi ha fatto sapere che, oltre ad aver finito le bozze dei capitoli che vanno dal 391 al 400, inizierà un nuovo giro di dieci capitoli da realizzare in manoscritto e che aggiornerà i suoi lettori e fan man mano che il lavoro di inchiostratura andrà avanti. Togashi si è quindi messo davvero d'impegno ed è deciso più che mai a far tornare Hunter x Hunter.