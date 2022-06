Hunter x Hunter, Togashi termina il capitolo 397: ultima pagina e un commento importante

Hunter x Hunter sta tornando. Dopo diversi anni di pausa, l'autore sta premendo l'acceleratore e si sta concentrando sul tornare a disegnare, per ora soltanto con delle bozze. L'apertura dell'account Twitter è stata un successo e ha portato la possibilità di seguire quotidianamente gli aggiornamenti di uno dei mangaka più famosi di sempre.

Pochi giorni fa, Togashi aveva condiviso alcune pagine dai cui numeri si capiva che si era giunti alla fine del capitolo. Infatti, un classico capitolo di Hunter x Hunter è composto da 19 pagine, praticamente come quasi tutti i titoli che vengono pubblicati settimanalmente su Weekly Shonen Jump. E proprio la diciannovesima pagina è stata condivisa in un tweet risalente a ieri, dove purtroppo si distingue ben poco se non una forma che sembra un divanetto o un letto, affiancato da vari scarabocchi poco abbozzati che non rendono chiara la situazione.

È però anche importante il nuovo tweet di Togashi di oggi 6 giugno: il mangaka ha confermato che mancano tre capitoli di Hunter x Hunter per terminare questo ciclo di 10. Ciò vuol dire che mancano Hunter x Hunter 398, 399 e 400 per i soliti dieci capitoli che il mangaka sta pubblicando negli ultimi anni.

Ovviamente si parla di terminare le bozze e non i capitoli veri e propri, che invece richiedono ulteriore lavoro che verrà svolto più avanti, una volta che tutte le bozze saranno complete. Solo a quel punto Togashi tornerà a pubblicare regolarmente i capitoli su Weekly Shonen Jump, ma con questi passaggi quel momento si avvicina ancora di più.