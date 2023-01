Hunter x Hunter: Togashi torna a disegnare Gon ma è solo per un'estetista

Il protagonista di Hunter x Hunter, Gon Freecss, è da anni lontano dai riflettori dopo quell'ultima chiamata col padre nell'ormai datato capitolo 345. Per chi non ricordasse, infatti, quel numero uscì la bellezza di quasi 9 anni fa. Ad ogni modo, l'autore non ha ancora dimenticato come disegnare il suo beniamino.

Attualmente tutte le attenzioni sono focalizzate sulla guerra di successione che si sta tenendo a bordo della nave che porterà i passeggeri verso il Continente Oscuro. Purtroppo il proseguimento della storia tarderà ad arrivare visto che Yoshihiro Togashi è tornato in pausa dopo l'uscita del capitolo 400 di Hunter x Hunter.

Il sensei però sta programmando con Shueisha e Weekly Shonen Jump una nuova modalità di serializzazione che verrà annunciata prossimamente. Il maestro, tuttavia, non ha smesso di disegnare visto che la vigilia di Natale, il 24 dicembre, ha realizzato per l'estetista giapponese Yuki Kawashima uno sketch originale con il protagonista dell'opera, Gon, rigorosamente autografato e che potete ammirare voi stessi in calce alla notizia. Il giovane protagonista, come ricordavamo in apertura, non fa la sua apparizione nel manga da 55 capitoli e, di conseguenza, da 9 anni.

E voi, invece, vorreste rivedere al centro dell'azione Gon Freecss? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.