Hunter x Hunter, Togashi torna a postare su Twitter: il manga sta per tornare?

Quest'anno, Hunter x Hunter ha compiuto 25 anni. Un anniversario non indifferente che, però, non è stato festeggiato da Yoshihiro Togashi. Il mangaka non è riuscito a preparare altri capitoli, come invece aveva fatto qualche mese prima, tornando finalmente su Weekly Shonen Jump dopo anni di attesa per la gioia di tutti gli appassionati della serie.

Sembra che da tempo sia pronto il capitolo 401 di Hunter x Hunter, tuttavia non ci sono notizie sui capitoli successivi. Come ormai ben noto, il manga di Togashi viene pubblicato su Weekly Shonen Jump a gruppi di dieci, in maniera tale da riempire un intero tankobon, e sembra quindi che i lavori siano ancora in corso. Tuttavia, per diversi mesi, il mangaka di Hunter x Hunter è tornato nel suo silenzio, senza fornire indicazioni o delucidazioni sul suo ritorno. Questo almeno fino a domenica 1 ottobre 2023.

All'improvviso, Togashi ha postato su Twitter: è stata mostrata una nuova pagina di Hunter x Hunter, o meglio un angolo di essa, accompagnata dalla didascalia "si torna al lavoro". Una frase esplicita e chiarissima che fa capire come il mangaka si sia rimesso all'opera insieme ai suoi assistenti. Ciò vuol dire che nei prossimi mesi si vedranno nuovi aggiornamenti su Hunter x Hunter, magari nello stesso modo in cui furono proposti la scorsa volta, da giugno 2022, con notifiche quotidiane sullo stato dei lavori.

Se tutto andrà per il verso giusto, Togashi potrebbe tornare su Weekly Shonen Jump per fine anno o per inizio 2024, con una nuova decina di capitoli, dal numero 401 al 410 di Hunter x Hunter.