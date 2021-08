Hunter x Hunter: la top 10 della Brigata Fantasma, i membri dal più debole al più forte

I cacciatori di Hunter x Hunter sono un gradino più sopra dei normali umani grazie all'utilizzo del Nen, fondamentale per controllare tecniche speciali di vario tipo. Questi si dividono tuttavia in varie fazioni, con la maggior parte che è membro dell'organizzazione degli Hunter, ma con altri che sono parte anche di gruppi clandestini.

Il Genei Ryodan, conosciuto in italiano anche come la Brigata Fantasma, è il gruppo di criminali più famoso e forte di Hunter x Hunter. Ci sono stati svariati membri che hanno fatto parte del ragno, prendendo il posto delle varie gambe, e che hanno dato vita a scontri straordinari in Hunter x Hunter. Ma quali sono i dieci membri più forti che hanno fatto parte della Brigata Fantasma?

Iniziamo dall'ultima posizione, la decima, con Machi Komacine. La ragazza ha una grande forza fisica ma ciò che la rende speciale è un potere che le consente di usare i suoi aghi per curare ferite gravi e guarire ma anche per prevedere i movimenti dei nemici. Nono posto invece per Shalnark. Il manipolatore ha un'ottima forza fisica rispetto alla media e le sue tecniche col nen non sono da sottovalutare. Ha però forti restrizioni che non gli consentono di scalare la classifica.

Franklin Bordeau, originario di Meteor City, è in ottava posizione. Il suo fisico enorme già fa notare una forza fuori dal comune, senza contare la sua categoria Nen dell'emissione, fatale per chiunque tenti di approcciarlo in un combattimento ravvicinato. Settima posizione per Nobunaga Hazama. Mingherlino ma fiero e potente, Nobunaga è un utilizzatore eccezionale di Nen. Le sue capacità da spadaccino ben si coordinano con la velocità e l'intelligenza del personaggio e soprattutto con il uso Nen dell'emissione, che lo rende estremamente pericoloso in combattimento.

Sesta posizione per Phinks Magcub, anche lui di Meteor City. È secondo solo a Uborghin per forza fisica, il che la dice lunga sulla sua potenza. Ma questa forza viene combinata con doti e abilità da marzialista e un nen del potenziamento che abbiamo visto in mostra contro le Formichimere. Subito sopra c'è proprio Uborghin, il tenace gigante che affrontò Kurapika e che dimostrò di essere una vera e propria macchina da guerra. Il cardine del suo stile di combattimento è proprio il corpo possente, alimentato da un Nen che lo portava su scale completamente diverse.

Quarta posizione per Illumi Zaoldyeck, il fratello maggiore della famiglia di assassini e che si è unito di recente alla Brigata Fantasma. Ha un'aura immane e vasta mentre i suoi poteri da manipolatore lo rendono un personaggio con cui non bisogna scherzare. Terza posizione per Feitan Portor, colui che sembra de facto il secondo capo del Genei Ryodan. Con la sua abilità di Trasmutazione e una velocità fuori dal comune, è uno degli umani più letali di Hunter x Hunter. Il suo Nen è talmente forte che potrebbe uccidere anche i membri della Brigata che gli sono vicino.

Seconda posizione per Hisoka, l'antagonista più famoso di Hunter x Hunter e che più volte ha dimostrato quanto sia forte e micidiale. Su questo pazzo assassino c'è poco da dire, tra perversioni e gomme da masticare create col nen che gli permettono un ampio ventaglio di mosse. La prima posizione va alla testa del Genei Ryodan, colui che ha messo in ginocchio tanti cacciatori e che è stato al centro di tante trame. Quoll Lucifer è il capo e il più forte membro della Brigata Fantasma e il suo Nen della specializzazione, capace di ottenere il potere di altre persone, ne è la prova.

Chi è invece il più forte tra i quattro protagonisti di Hunter x Hunter?