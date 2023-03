Hunter x Hunter torna, ma purtroppo non è il manga

Quale sarà il futuro di Hunter x Hunter è ancora un mistero. Il manga è stato cancellato da Weekly Shonen Jump, tuttavia la casa editrice Shueisha aveva preannunciato un cambiamento sul formato di pubblicazione della serie di Yoshihiro Togashi e di cui purtroppo non si hanno ancora novità.

Settimana scorsa, tuttavia, Jump aveva annunciato novità imminenti per Hunter x Hunter, per la precisione per il prossimo numero, che sono state svelate in anticipo grazie ai consueti leak. Ebbene, dunque, il manga non tornerà come i lettori speravano, ma a farlo sarà un'iniziativa già promossa in passato per il franchise.

Si tratta di una nuova edizione dell'escape room di Hunter x Hunter a partire dal prossimo 6 maggio in Giappone e della diffusione imminente di nuovo merchandising insieme ad un café interamente dedicato ad Hisoka. Ad ogni modo, nonostante del manga non si sappia ancora nulla, è importante che il franchise continui ad arricchirsi di nuovi progetti ed iniziative, sintomo che l'editore non ha assolutamente rinunciato al gioiellino di Yoshihiro Togashi.

Secondo voi, invece, quando tornerà il manga? Diteci la vostra opinione sulla futura ripresa della serializzazione di Hunter x Hunter, come al solito, con un commento qua sotto.